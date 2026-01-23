Zoonosis en los barrios: la Municipalidad realiza 33 operativos gratuitos por mes

La Municipalidad de Escobar, a través del área de Zoonosis, realiza 33 operativos mensuales de atención veterinaria gratuita en distintos barrios del distrito, como parte de una política sostenida de prevención, atención y control sanitario, destinada a promover el cuidado responsable de los animales de compañía.



Estas jornadas incluyen vacunación antirrábica y castraciones, y apuntan a prevenir enfermedades zoonóticas y a fortalecer una convivencia saludable entre la población y los animales.



En este marco, durante enero continuará el cronograma de castraciones gratuitas en distintos puntos del partido. Los turnos se solicitan previamente de manera presencial en las Unidades de Gestión Comunitaria correspondientes y se realizarán según el siguiente detalle:



• Jueves 22 de enero, 15 horas – Lavalle 4060 (Garín).

• Viernes 23 de enero, 9 horas – Plaza Molina Campos, barrio El Cazador (Belén de Escobar).

• Lunes 26 de enero, 9 horas – Andes 35 (Garín).

• Lunes 26 de enero, 15 horas – Av. F. Ameghino 357 (Belén de Escobar).

• Martes 27 de enero, 15 horas – Luis Resio 2870 (Garín).

• Miércoles 28 de enero, 15 horas – Piedrabuena 1060 (Garín).

• Jueves 29 de enero, 15 horas – Constitución 480 (Belén de Escobar).

• Viernes 30 de enero, 9 horas – Oficial Saieg y Ruta 25 (Paraná de las Palmas, Belén de Escobar).



En tanto, en el Hospital de Zoonosis, ubicado en Mermoz 2048 (Belén de Escobar), se realizan de manera permanente tareas de control epidemiológico, atención veterinaria, vacunación antirrábica y castraciones gratuitas, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 14. Quienes quieran solicitar turnos lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 2652-9598.