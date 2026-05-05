Cronograma de servicios que brindará la Municipalidad de Escobar por el feriado del 1º de mayo

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma de guardias en la prestación de los servicios básicos de salud, higiene urbana y seguridad durante el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador de este viernes 1° de mayo.



La Secretaría de Salud dispuso que todos los hospitales y las Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) funcionen las 24 horas durante el viernes. Además, habrá guardias en los siguientes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): Juan Carlos Selles (Pablo Marín entre Islas Malvinas e Hipólito Yrigoyen, Garín), Dra. Marta Velazco (calle 119 y Colectora Este, Loma Verde) y Juana Azurduy (Las Azucenas y Los Perales, Belén de Escobar).



En cuanto a los servicios urbanos, la recolección de residuos domiciliarios y de ramas se realizará con normalidad, respetando los cronogramas habituales. A su vez, la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil y la Agencia Municipal de Tránsito y Transporte mantendrán sus operativos de control y prevención de manera regular.



Por su parte, los espacios turísticos del distrito funcionarán de la siguiente manera:



Jardín Japonés (Spadaccini y Alberdi, Belén de Escobar): permanecerá cerrado el viernes 1º de mayo. Abrirá el sábado 2 y domingo 3, de 10 a 18 horas.



Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar): abierto viernes 1º, sábado 2 y domingo 3, de 11 a 19 horas.



Granja Educativa Don Benito (Av. Independencia y Mendoza, Ingeniero Maschwitz): cerrada el viernes 1º. Abierta sábado 2 y domingo 3, de 9 a 17 horas.



Por último, se recuerda que durante todo el fin de semana largo estará disponible Flora, la asistente virtual del Municipio, que funciona a través de WhatsApp (11 6813-1202). A través de este canal se pueden realizar gestiones de salud como solicitar turnos médicos, pedir estudios diagnósticos y consultar resultados, de manera simple y rápida desde el celular, sin necesidad de acercarse a un centro de salud.