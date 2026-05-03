Polo FlyTech: decenas de jóvenes se capacitan en habilidades digitales y emprendimientos

La Municipalidad de Escobar continúa impulsando propuestas gratuitas de formación en el Polo Tecnológico FlyTech, orientadas a fortalecer el desarrollo laboral, emprendedor y digital de los vecinos y vecinas. Entre las capacitaciones que se dictan actualmente se encuentran los cursos de Habilidades para Emprender y Habilidades Digitales, diseñados para brindar herramientas prácticas que favorezcan la inserción laboral y el crecimiento de proyectos personales. Estas propuestas se desarrollan a través del Centro de Formación Profesional N° 402, en el marco de un convenio con la Unión Industrial de Escobar.



El curso Habilidades para Emprender es una propuesta integral destinada a profesionalizar proyectos autogestionados, acompañando a emprendedores locales en el proceso de transformar un oficio o una idea en un negocio rentable, sostenible y formalizado. Se dicta los jueves de 13:40 a 16:20 horas y los viernes de 13 a 15 horas en la sede del Polo ubicada en el 4° piso del edificio Boero Office (Felipe Boero 415, Belén de Escobar), con una duración de dos meses, y se encuentra dirigido tanto a personas con emprendimientos en marcha como a quienes deseen iniciar un proyecto con bases sólidas.



Durante la cursada se abordan contenidos como la validación de ideas de negocio, el análisis de mercado, la construcción de identidad de marca y estrategias de marketing digital, la gestión financiera —incluyendo costos, fijación de precios y rentabilidad— y el asesoramiento sobre formalización legal, como monotributo, Ley ALAS y habilitaciones.



Por su parte, el curso Habilidades Digitales busca acortar la brecha tecnológica y brindar autonomía en el uso de herramientas informáticas esenciales, convirtiendo la tecnología en una aliada tanto para la búsqueda laboral como para la organización de proyectos personales. Esta capacitación se desarrolla los lunes y miércoles de 13:40 a 16:20 horas, con una duración de tres meses, lo que garantiza nuevas oportunidades de acceso a lo largo del año.



El programa propone un enfoque práctico desde nivel inicial, abordando el uso profesional del correo electrónico, la creación de documentos e informes, el diseño de currículums, la utilización de herramientas en la nube y nociones clave de ciberseguridad para prevenir riesgos en entornos digitales. No se requieren conocimientos previos y está dirigido a todas aquellas personas que deseen mejorar su perfil laboral o incorporar herramientas digitales para la vida cotidiana.



Para conocer futuras capacitaciones e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp al 11 3812-4171 o seguir las redes sociales del Polo FlyTech en Instagram @polotecnologicoflytech.