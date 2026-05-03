Predio Ruta 26: la Municipalidad rescató a más de 200 animales del megabasural clausurado

Con la clausura del megabasural de 18 hectáreas ubicado en Paraná y Ruta 26, la Municipalidad de Escobar rescató a más de 200 animales que se encontraban en condiciones de extrema crueldad y vinculadas a circuitos ilegales de faena. El equipo de Zoonosis, en coordinación con SENASA y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, logró poner a resguardo a los animales y denunció que los ejemplares eran alimentados con basura en un ambiente de total insalubridad; tras el procedimiento, la granja Don Benito recibió para su protección y cuidado a dos cabras, un cabrito, ocho ovejas, un cordero, dos chivos, un ternero y diez conejos.



Esta intervención integral se consolidó el lunes 2 de marzo en la localidad de Ingeniero Maschwitz, luego de que una orden del Juzgado Federal de Campana otorgara la tenencia precaria del inmueble al Municipio. El predio, una propiedad privada donde la acumulación de desechos alcanzaba los ocho metros de altura y provocaba incendios frecuentes, era administrado por un hombre de 27 años que resultó detenido por ser el responsable de habilitar el ingreso nocturno de «volqueteros» para el vuelco ilegal.



Durante el operativo, en el que participaron las áreas de Seguridad, Inspección, Planificación e Infraestructura, se constataron además amenazas e intimidaciones a los vecinos de la zona, lo que derivó en la intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Zárate-Campana. Mientras los informes de Hábitat y Desarrollo Social confirmaron que ya no residen personas en el lugar, personal de Defensa Civil y Bomberos continúa con las tareas críticas de remoción de residuos para extinguir definitivamente los focos ígneos subterráneos y garantizar el saneamiento del área.