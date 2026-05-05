Teatro Seminari: instalaron un moderno sistema lumínico en la sala principal

La Municipalidad de Escobar continúa con la puesta en valor integral de la sala principal del Teatro Seminari Cine Italia de Belén de Escobar, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la experiencia del público y preservar el valor patrimonial de este emblemático espacio cultural. La reapertura de la sala está prevista para junio.



En el marco de los trabajos, se finalizó el recambio del sistema de iluminación por luces LED que permiten cambiar de color y regular su intensidad, tanto en las molduras del cielorraso como en paneles ubicados para facilitar la circulación. El sistema se integra al tablero de control del teatro, lo que permitirá programar distintas escenas de iluminación, mejorando el desplazamiento en la sala y la ambientación.



En las próximas semanas, se instalarán 328 butacas nuevas de la marca Rassegna modelos Zeta 2C (fijas), Zeta 2C Andes (móviles) y Zeta 2C XXL, con tapizados color borravino. Además, se realizarán tareas de pintura general y adecuaciones eléctricas, con el fin de mejorar el funcionamiento, la eficiencia energética y la calidad estética de la sala.