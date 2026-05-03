Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, 24 de Febrero y Matheu

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En la localidad de 24 de Febrero, el cronograma será el siguiente:



En los barrios Presidente Perón y La Arbolada los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 27 al miércoles 29.



En Matheu, barrios Saboya, San Andrés, Itatí y 1° de Julio: el retiro de ramas se estará realizando desde el lunes 27 al jueves 30.



En Garín, barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte: podrán depositar del miércoles 22 al martes 28 de abril, y el retiro se realizará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo.



Barrios Los Tulipanes, Parque Norte y La Matilde: podrán depositar del domingo 26 de abril al sábado 2 de mayo, y el retiro será del domingo 3 al jueves 7 de mayo.



Barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo: podrán depositar del jueves 30 de abril al miércoles 6 de mayo, y el retiro se realizará del jueves 7 al martes 12 de mayo.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.