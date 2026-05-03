La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En la localidad de 24 de Febrero, el cronograma será el siguiente:
En los barrios Presidente Perón y La Arbolada los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 27 al miércoles 29.
En Matheu, barrios Saboya, San Andrés, Itatí y 1° de Julio: el retiro de ramas se estará realizando desde el lunes 27 al jueves 30.
En Garín, barrios Villa Angélica, Villa Angélica Norte y Acceso Norte: podrán depositar del miércoles 22 al martes 28 de abril, y el retiro se realizará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo.
Barrios Los Tulipanes, Parque Norte y La Matilde: podrán depositar del domingo 26 de abril al sábado 2 de mayo, y el retiro será del domingo 3 al jueves 7 de mayo.
Barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo: podrán depositar del jueves 30 de abril al miércoles 6 de mayo, y el retiro se realizará del jueves 7 al martes 12 de mayo.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202.
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, 24 de Febrero y Matheu
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.