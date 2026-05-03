Más fácil y barato: Atlético Escobar lanza una campaña de abonos para alentar al equipo en la cancha

En el marco de su histórica participación en el Torneo Federal A, Atlético Escobar anuncia oficialmente el lanzamiento de su campaña de abonos para ingresar al estadio desde la próxima fecha. Este domingo, a las 15 horas en Deportivo Armenio, el Fucsia enfrenta a Defensores de Villa Ramallo por la 7ma fecha de la Zona 1, en un partido clave para acercarse a los puestos de clasificación por el primer ascenso.



Con el objetivo de que toda la familia pueda asistir a la cancha, Atlético estableció tres categorías de precios accesibles: cadete ($5 mil), general ($10 mil) y platea ($30 mil). El proceso de compra es 100% digital a través del sitio web atleticoescobar.com.ar y permite acceder de forma sencilla y económica a cada partido en condición de local.



Por ejemplo, durante mayo, Atlético jugará tres partidos en casa: Defensores de Villa Ramallo este domingo y después recibirá a Sportivo Belgrano y a Independiente de Chivilcoy. Pagando el abono se puede alentar en los tres encuentros por el precio de lo que vale una entrada.