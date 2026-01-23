Inteligencia Artificial: por primera vez se puede cursar una diplomatura en el PES de Escobar

Se encuentra abierta la preinscripción a la Diplomatura de Vinculación en Inteligencia Artificial que por primera vez se dictará en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar de manera presencial y gratuita. Esto se da en el marco del Programa Puentes de Integración Territorial Universitaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con el Municipio de Escobar y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela.



La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años, estudiantes de diversas disciplinas, con especial énfasis en Ciencias de la Computación, Informática, Ciencias Exactas y áreas afines, interesadas en fortalecer sus competencias en el campo de la Inteligencia Artificial. Esta iniciativa constituye una oportunidad de actualización profesional para quienes se desempeñan en sectores donde la IA cumple un rol estratégico.



Los cursos que integran la diplomatura serán dictados por docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ampliando el acceso a formación universitaria de calidad en el partido de Escobar.



Además, entre las propuestas aranceladas del PES, ya se encuentra abierta la preinscripción para los siguientes cursos en www.escobar360.gob.ar:



-Curso de Preparador Físico Deportivo (CEDAR): comienza en marzo, tiene una duración de dos cuatrimestres (marzo a noviembre) y se dicta los jueves de 18 a 21 horas.



-Curso de Asistente Gerontológico: inicia en marzo con una duración de 5 meses y se dicta los miércoles de 13 a 16 horas.



-Curso de Acompañante Terapéutico: también inicia en marzo, con una duración de un cuatrimestre, y se dicta los miércoles de 18:30 a 21 horas, además de contar con una clase virtual por mes.



-Curso de Elaboración de Informes para Acompañante Terapéutico: con inicio a confirmar, tiene una duración de 5 meses, con clases virtuales y encuentros presenciales los martes de 18:30 a 21 horas.



Por otro lado, del 2 al 18 de febrero, a través de la página www.cbc.uba.ar, se podrá completar el formulario online de preingreso para estudiantes que nunca se hayan inscripto en la UBA. Además, se podrán realizar trámites a distancia de cambio de carrera y simultaneidad, así como de reinscripción y rematriculación para estudiantes sin usuario SIU-Guaraní.