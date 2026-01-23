El Municipio clausuró un hotel tras un presunto abuso sexual contra una menor

La Municipalidad de Escobar clausuró de manera preventiva el albergue transitorio Escondi2, ubicado en la localidad de Belén de Escobar, tras un presunto abuso sexual que involucra a una menor de 13 años.



Al local, habilitado para el rubro “hospedaje por hora”, había ingresado la menor junto a un hombre de 18 años, situación que fue denunciada por la madre de la chica al constatar la ubicación de su celular en dicho establecimiento. Esto dio lugar a la actuación de la Policía Bonaerense y la Policía Municipal, a través del Móvil Violeta del Área de Género y Asistencia a la Víctima.



Luego del operativo policial, la menor fue asistida y trasladada junto a su mamá para la realización de los exámenes médicos correspondientes y el acompañamiento profesional, mientras que el mayor de edad fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de Escobar, a cargo de la doctora Mabel Amoretti, que investiga el hecho como abuso sexual.



En paralelo, la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos de la Municipalidad clausuró el hotel de alojamiento por cometer una infracción a la Ordenanza Municipal N.º 4310/06, que prohíbe expresamente el ingreso de personas menores de 18 años a este tipo de locales. Además, se detectaron múltiples irregularidades vinculadas a condiciones de seguridad e higiene, deficiencias en la planta de tratamiento de efluentes y falta de documentación obligatoria actualizada.