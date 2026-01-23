La Municipalidad de Escobar clausuró de manera preventiva el albergue transitorio Escondi2, ubicado en la localidad de Belén de Escobar, tras un presunto abuso sexual que involucra a una menor de 13 años.
Al local, habilitado para el rubro “hospedaje por hora”, había ingresado la menor junto a un hombre de 18 años, situación que fue denunciada por la madre de la chica al constatar la ubicación de su celular en dicho establecimiento. Esto dio lugar a la actuación de la Policía Bonaerense y la Policía Municipal, a través del Móvil Violeta del Área de Género y Asistencia a la Víctima.
Luego del operativo policial, la menor fue asistida y trasladada junto a su mamá para la realización de los exámenes médicos correspondientes y el acompañamiento profesional, mientras que el mayor de edad fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 de Escobar, a cargo de la doctora Mabel Amoretti, que investiga el hecho como abuso sexual.
En paralelo, la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos de la Municipalidad clausuró el hotel de alojamiento por cometer una infracción a la Ordenanza Municipal N.º 4310/06, que prohíbe expresamente el ingreso de personas menores de 18 años a este tipo de locales. Además, se detectaron múltiples irregularidades vinculadas a condiciones de seguridad e higiene, deficiencias en la planta de tratamiento de efluentes y falta de documentación obligatoria actualizada.
El Municipio clausuró un hotel tras un presunto abuso sexual contra una menor
