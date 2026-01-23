Índice CUD: Escobar es el municipio que más creció en la Provincia durante el período 2016-2026 

El Municipio de Escobar tuvo la gestión más eficiente de los últimos 10 años entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Así se desprende de un informe de la Consultora PPA en base a los datos que relevó el Ministerio de Economía bonaerense sobre el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice que dicho organismo establece para distribuir los fondos provinciales coparticipables a cada municipio. En este análisis de largo plazo quedó registrado que Escobar es el partido de mayor crecimiento durante 2016-2026, período que corresponde a las tres gestiones del actual intendente Ariel Sujarchuk.



El índice CUD es un coeficiente matemático que determina qué porcentaje de la masa coparticipable recibe cada municipio. Su cálculo se basa en indicadores objetivos y medibles: el 37,1% corresponde a la producción en salud -como consultas, camas, egresos y pacientes-, el 36% a la población, el 13,3% a la inversa de la capacidad tributaria y el 8,7% a la superficie territorial. O sea que la asignación de estos fondos no queda librada a discrecionalidades ni favoritismos.



En el último informe anual confeccionado e informado por Provincia, que expresa la evolución de cada municipio en 2025, Escobar obtuvo un índice CUD de 1,78610 (la cifra más alta de su historia) y así consolidó en números un logro que los vecinos y vecinas pueden experimentar día a día con avances concretos desde la llegada de Sujarchuk: el distrito es el de mayor crecimiento en los últimos 10 años.



En el caso de Escobar, el crecimiento sostenido y la eficiencia de su gestión están ligados a la ampliación de servicios públicos municipales, en especial en el área de salud (con mayor cobertura sanitaria y fortalecimiento de la red de atención) además de infraestructura educativa y otras prestaciones que influyen en el indicador. Siempre en base al índice CUD, Escobar creció en la última década exactamente un 141,5% y les sacó una buena diferencia a los otros distritos del top 10.



Así quedó la tabla:



Escobar 141,5%

Alberti 79,7%

General Rodríguez 66,1%

Exaltación de la Cruz 31,7%

Carlos Casares 31,3%

Lomas de Zamora 28,9%

José C. Paz 28,4%

Moreno 24,5%

Tigre 21,8%

General Viamonte 21,1%



“En nuestro caso, el índice CUD es nada menos que un círculo virtuoso: sube el coeficiente de Escobar porque aumenta nuestra inversión en salud. También aumenta nuestra población porque cada vez más gente se muda a nuestro distrito. Y todo esto mejora los recursos de coparticipación que provienen desde la Provincia. Así, el trabajo que llevamos adelante con responsabilidad y transparencia, redunda en más beneficios para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo el intendente.