El Polo de Educación Superior de Escobar estrena comedor y áreas de estudio

Los más de 7.500 estudiantes que concurren al Polo de Educación Superior (PES) de Escobar ya cuentan con un nuevo comedor y espacio de estudio, que construyó la Municipalidad en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para mejorar la experiencia académica y social de la comunidad educativa.



Con una inversión total de $246 millones, el proyecto contempló la creación de un sector de 780 metros cuadrados que, además del comedor principal, integra salas de lectura y reuniones, cocina y nuevos sanitarios.



Ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, el PES cuenta con una variada oferta académica, incluyendo el CBC de la Universidad de Buenos Aires, profesorados, tecnicaturas, licenciaturas y diplomaturas. Quienes tengan interés en conocer las opciones formativas, pueden consultar el portal oficial www.escobar360.gob.ar dentro de la sección «Estudiá en Escobar».