Cumbre Industrial en Escobar: más de 80 empresas debatieron el futuro productivo con foco en tecnología y empleo

El Polo Tecnológico FlyTech fue sede de la 15° Cumbre Industrial, un encuentro promovido por la Municipalidad de Escobar, que reunió a más de 80 representantes de empresas y cámaras del sector para analizar la evolución económica en el distrito, proyectar el desarrollo productivo y consolidar un espacio de articulación entre políticas públicas e iniciativa privada.



“En un contexto complejo para la producción argentina, esta cumbre permitió debatir los principales desafíos del sector y proyectar lo que viene, tanto en el plano económico como tecnológico. También pudimos aportar nuestra mirada local y fortalecer el vínculo con el entramado productivo. La convocatoria superó las expectativas, con un nivel de participación que nos impulsa a sostener y ampliar este espacio. Quiero felicitar a la gremial empresaria por el trabajo que realizan y agradecerles que sigan viendo en Escobar una tierra de oportunidades”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk durante la apertura.



El evento se realizó en conjunto con el medio de comunicación Noticias Industriales y la participación de referentes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Escobar, autoridades provinciales y funcionarios locales. Se abordaron los principales factores que explican el desarrollo sostenido de Escobar en la última década: la expansión industrial, el crecimiento del comercio y la llegada de nuevas inversiones.



La actividad incluyó instancias de intercambio con empresas de distintos rubros, como alimenticias, tecnológicas, logísticas e industriales, que compartieron experiencias, proyectos en marcha y perspectivas frente al contexto actual. Además, se presentaron líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinadas a impulsar la producción, y se desarrolló un panel sobre tecnología y recursos humanos, enfocado en los desafíos vinculados a la innovación, la capacitación y el empleo.