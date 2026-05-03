Mercado Libre en Escobar: búsqueda de personal

La empresa multinacional generará 1.300 empleos directos.

Mercado Libre publicó la primera búsqueda para su futuro centro de almacenamiento ubicada en la localidad de Loma Verde. Será el mayor centro de almacenamiento en Argentina y su desarrollo estará a cargo de Plaza Logística e implicará una inversión de 115 millones de dólares.

La construcción de la planta ubicada en el km 58 de la autopista Panamericana, sobre la Colectora Este tiene como objetivo mejorar los tiempos de entrega y acompañar el crecimiento sostenido del e-commerce o comercio electrónico.

Cabe recordar que el principal centro de almacenamiento de Mercado Libre en el país se encuentra en La Matanza, pero el predio de Escobar será un 50% más grande (más de 100 mil metros cuadrados).

La instalación de esta importante empresa suscita mucha expectativa entre vecinos escobarenses y de zonas aledañas ya que prevé la generación de 1.300 puestos de trabajo directos, sumados a cientos de empleos indirectos vinculados a la actividad logística.

Mercado Libre ya comenzó a publicar las primeras búsquedas vinculadas a la planta que abrirá en Escobar. Actualmente, en su sitio Trabajá con nosotros figura una vacante para el área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (hacer clic en el vínculo), orientada a perfiles profesionales con experiencia en entornos industriales o logísticos para la sucursal de Loma Verde.

Asimismo, desde el Municipio recomiendan a los interesados cargar el currículum en el Portal de Empleo de Escobar, que funcionará como canal de vinculación con la empresa cuando se amplíen las búsquedas. Los postulantes deben completar sus datos personales, experiencia laboral y disponibilidad, y quedarán incorporados a una base que luego será utilizada para procesos de preselección.