Tu arte merece ser visto: convocatoria a muestras en la Casa de la Cultura de Escobar

La Casa de la Cultura de Escobar abre la convocatoria a artistas locales para participar de la agenda cultural 2026, un espacio pensado para visibilizar la producción artística del distrito durante todo el año.



Esta iniciativa está dedicada a las artes visuales, teatro, literatura y fotografía, se trata de una oportunidad ideal para que creadores de todas las ramas muestren su talento en un ámbito municipal que fomenta la creatividad escobarense.



Quienes estén interesados deben inscribirse a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) en la solapa «Tu arte merece ser visto”. Además, para más información, pueden acercarse de manera presencial a la Casa de la Cultura en Mitre 451, Belén de Escobar de 9 a 15 horas.