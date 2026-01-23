Atlético Escobar va por el pase a las finales del Regional Amateur

Se viene uno de los partidos más importantes de la historia de Atlético Escobar. Este domingo, desde las 17.30 horas, el Fucsia enfrentará a Unidos de Olmos por el pase a las finales de la Bonaerense Norte del Torneo Federal Regional Amateur. En el partido de ida consiguió una victoria por 1 a 0 (gol de Martín Sosa) y ahora, para alcanzar el objetivo, necesita sellar al menos un empate durante los 90 minutos a disputarse en el estadio de Deportivo Armenio.



“Nos vamos consolidando cada vez más como grupo, con los jugadores muy enfocados en el interés colectivo por sobre el particular. Cuando todos sumamos, las cosas se hacen más fáciles. Ahora tenemos que cerrar la serie ante un equipo muy duro que ha dado muestras de enorme carácter en todas las canchas”, resaltó el DT Darío Bringas en los días previos al gran choque. Unidos llega doblemente golpeado. Primero porque Escobar le cortó un invicto de casi dos años jugando como local. Y segundo, porque no contará con el defensor Matías Bazzi, expulsado en la pasada fecha.



El ganador de este cruce espera por el vencedor de la otra llave, donde Villa Belgrano de Junín derrotó 1 a 0 como local a Colón de Chivilcoy.