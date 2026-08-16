Nueva inversión de $360 millones en salud municipal: «En Escobar elegimos un camino distinto al del gobierno nacional»

El Municipio de Escobar invirtió $360 millones en nuevo equipamiento para fortalecer el sistema de salud municipal. La adquisición incluye insumos y equipos de última generación destinados a quirófanos, hospitales y centros de salud, además de material médico para mejorar la atención de pacientes en la red sanitaria del distrito.



En este sentido, el intendente Ariel Sujarchuk destacó: “Elegimos un camino distinto al del gobierno nacional y seguimos invirtiendo en salud pública. Cada vez son más las personas que perdieron la prepaga o la obra social por quedarse sin trabajo. Por eso, en Escobar la salud es una prioridad: cuando un vecino necesita atención, el Estado municipal tiene que estar presente y dar respuestas. Todos queremos un montón de cosas. Ahora, si no tengo salud, no hay asfalto, ni luces, ni plazas que me alcancen”.



Por su parte, el secretario de Salud, Juan Manuel Ordóñez, explicó: «Mientras el gobierno nacional desinvierte, nosotros en nuestro Municipio seguimos invirtiendo en salud. Consideramos un hecho elemental que los equipos se renueven permanentemente».



Entre los nuevos recursos se incorporaron mesas de anestesia, lámparas escialíticas, bombas de infusión continua, monitores multiparamétricos y cardiodesfibriladores, destinados principalmente a quirófanos y áreas críticas. También se adquirieron camas ortopédicas eléctricas, colchones antiescaras, lockers y mobiliario para hospitales y centros de salud, además de otros insumos y equipamiento necesarios para fortalecer la atención en toda la red sanitaria municipal.



De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento de la red sanitaria local, con el objetivo de sostener la capacidad de atención y garantizar mejores condiciones para pacientes y trabajadores de la salud.