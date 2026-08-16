Finde en Escobar: los festejos por el Día de las Infancias, la Feria Wayra y la obra “Viudas e Hijas”

Llega otro fin de semana y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destacan los festejos por el Día de las Infancias, la Feria Wayra y la obra teatral “Viudas e Hijas: hasta que la herencia nos separe”, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan hoy, a las 10 horas en la plaza La Madre y el Niño (Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio), con la Feria Wayra que contará con puestos de emprendedores locales, food trucks y una gran variedad de shows musicales. La experiencia se repetirá el sábado y domingo con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada. Más tarde, a las 21:30 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Héctor Rossi con su espectáculo “Trasnoche Paranormal: Desde el Más Allá” a las 21:30 horas. Por otra parte, en el Cine Italia estará el ciclo “Videoclub Escobar” con proyecciones gratuitas de las películas “La Princesa Encantada” a las 17 horas, “El Club de la Pelea” a las 17 horas, y “Dirty Dancing” a las 21:30 horas. Además, el ciclo contará con más funciones el domingo: “La Bella y la Bestia” a las 14 horas, “Astérix y Obélix contra el César” a las 16 horas, “La Historia Sin Fin” a las 18 horas, y “Laberinto” a las 21 horas.



El sábado, a partir de las 11 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará el Festival de las Infancias con un gran parque de inflables, shows de artistas, puestos de emprendedores y food trucks. La experiencia se repetirá el domingo y lunes con entrada libre y gratuita. Además, desde las 12 horas, los festejos por el Día de las Infancias continuarán en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450) con espectáculos circenses, artistas locales, talleres para las primeras infancias, inflables, kermesse, food trucks, y un show de cierre de La Granja de Zenón. Luego, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar) se realizará la presentación del libro “Romántica como la muerte” de Arantza Luz Meynet Tanco. A la misma hora, en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “El Ruido y La Calma” de Mauro Quadrelli y Sebastián Acuista. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 20 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Por la noche, en el Teatro Seminari, se presentará a las 20 horas la médium Arístida y, a las 21 horas, habrá una función de la obra teatral “Viudas e Hijas: hasta que la herencia nos separe”, protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará las películas “Paw Patrol: La Dino Película” a las 15 horas, “Spider-Man: Un Nuevo Día” a las 17:30 horas, y “Yo, Narciso” a las 21 horas.