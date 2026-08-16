Atlético Escobar y un empate que vale más que un punto

Por la 3ra fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A, con un Facundo Sánchez superlativo, Atlético Escobar empató 0 a 0 contra Sportivo Las Parejas, un resultado que consolida su primera meta: mantener la categoría y ubicarse expectante en la tabla de clasificación a los playoffs por el segundo ascenso.

En esta temporada, Las Parejas demostró ser un hueso duro de roer para Atlético. Lo enfrentó tres veces y nunca pudo vencer (dos empates de local y una derrota en Santa Fe). Esta vez se dio un encuentro muy intenso, con una primera etapa muy friccionada en la mitad de cancha y un complemento desenfrenado, que regaló clarísimas chances de gol a ambos equipos. Si bien Felipe San Juan le tapó un mano a Santiago Piersigilli, la gran figura del partido fue Sánchez, quien tuvo tres intervenciones memorables: un achique a Leonardo Rolón, una estirada con el pie a lo Dibu frente a Julián Taberna y, en el minuto final, una tremenda reacción de reflejos para desviar un tiro quemarropa de Joel Martínez en el área chica.

Si bien sigue sin ganar de local en esta fase Reválida, el punto le sienta muy bien a Escobar, teniendo en cuenta los resultados de sus rivales. Este sábado, los dirigidos por Luciano Ábalos visitan a Tucumán Central, en el cierre de una semana exigente: tres partidos en siete días y más de 5000 kilómetros recorridos.

Síntesis

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Matías Rodríguez, Lucas Núñez, Agustín Lara, Ramón Villalba, Tomás Portillo y Nicolás Cupolo. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Lucas Mercado x Juárez, Nicolas Kilanowski x Lara, Santiago Piersigilli x Cupolo, Carlos Di Pietro x Portillo, Alejando Medina x Villalba.

Sportivo Las Parejas: Felipe San Juan, Marcos Fissore, Agustín Zanoni, Emilio Suárez, Joaquín Valenzuela, Alexis Schmidt, Teo Cantadori, Lautaro Laborie, Ignacio González Olivera, Leonardo Rolón y Gonzalo Schonfeld. DT: Lucas Baldino.

Cambios: Julián Taborda x Valenzuela, Aaron Martínez x Zanoni, Alan Galeano x Rolón, Valentín Martínez x Suárez, Joel Pichinini x González.

Árbitro: Leandro Sosa.

Atlético Escobar consiguió una victoria clave en su visita a Chaco

En la semana más exigente de la temporada, Atlético Escobar se plantó en Resistencia y, con un gol de Dante Verón, se llevó tres puntos muy importantes de su visita a Sarmiento de Chaco. Con este resultado, el Fucsia encara animado los próximos desafíos: este miércoles recibirá a Sportivo Las Parejas de local y el próximo fin de semana afrontará otro viaje exigente al Norte para enfrentar a Tucumán Central. Sí, en apenas siete días, sumará tres partidos y más de 5000 kilómetros recorridos.

En una fecha en la que todos los rivales de la Fase Reválida empataron entre sí, esta victoria le permite a Atlético acomodarse en la tabla de promedios para mantener la categoría. Le sacó 10 puntos a Sarmiento y siete a Tucumán Central, los dos equipos que hoy estarían descendiendo. El triunfo adquiere vital importancia por otro motivo: es el segundo que consigue de visitante en su primera temporada en el Federal A (a ese récord se le suman dos empates y seis derrotas).

Salir bien parado en la cosecha de puntos en esta seguidilla de partidos es lo que buscará Escobar. Para eso, debe seguir trabajando la solidez defensiva (en Chaco, ciertas dudas y errores no se pagaron caro por la impericia de los delanteros rivales), imprimir más volumen de juego desde su mediocampo para no pasar sobresaltos en el cierre de los partidos y calibrar la puntería para no desperdiciar las situaciones de gol.

Síntesis

Sarmiento: Diego González; Sergio Ulibarri, Franco Domínguez, Carlos Giménez y Nahuel Franco; Ivo Di Buo, Cristian Almirón, Pablo Martínez y Joaquín Molina; Max Pared y Maximiliano Ibáñez. DT: Pablo Ríos.

Cambios: Lucas Genolet x Di Buo, Cristian Maidana x Martínez, Renzo Arzamendia x Pared, Genaro Duarte x Molina y Genaro Martínez x Ibáñez.

Atlético Escobar: Facundo Sánchez; Dante Verón, Hugo Paniagua, Matías Rodríguez y Matías Billordo; Osías Barreto, Axel Juárez, Agustín Lara y Lucas Núñez; Tomás Portillo y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos.

Gol: 13’ST Verón (AE).

Cambios: Nicolás Cupolo x Portillo, Juan Vila x Barreto, Carlos Di Pietro x Billordo, Nicolás Kilanowski x Verón y Alejandro Medina por Villalba.

Árbitro: Mauricio Martín.