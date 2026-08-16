La Defensoría del Pueblo inaugura sede para mejorar orientación y reclamos

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió la nueva sede de la Defensoría del Pueblo de Escobar, ubicada en Bernardo de Irigoyen 204, en el casco céntrico de Belén de Escobar. El objetivo de este espacio es fortalecer la atención a los vecinos del partido, brindando orientación y acompañamiento ante distintas demandas o reclamos.



“Cada persona no es una estadística, es una situación, un caso, un asunto a resolver. Quienes administramos el Estado tenemos la responsabilidad de interactuar para lograr que esa solución sea dinámica, ágil, sencilla y, principalmente, efectiva. Para eso estamos: para hacer una buena lectura de lo que le pasa a la comunidad y encontrar soluciones a los vecinos”, expresó Sujarchuk.



Durante la recorrida, Sujarchuk estuvo acompañado por la defensora del Pueblo, Carina Acro, y otras autoridades municipales. En la actualidad, el organismo recibe aproximadamente 300 vecinos y vecinas por mes.



La Defensoría del Pueblo es un organismo creado por ordenanza municipal y cuenta con autonomía funcional respecto del Departamento Ejecutivo. El Municipio garantiza los recursos necesarios para su funcionamiento, incluidos los gastos vinculados a salarios, alquiler y mantenimiento de la sede, preservando su independencia en el desarrollo de sus competencias.



Entre las consultas más frecuentes que recibe de los vecinos se encuentran aquellas relacionadas con salud y obras sociales, mediaciones comunitarias, tarifas y servicios públicos, situaciones de violencia, adultos mayores y discapacidad.