Sujarchuk y Kreplak recorrieron la Clínica Belgrano: «Mientras el Gobierno recorta, nosotros seguimos ampliando el servicio de salud pública»

El intendente Ariel Sujarchuk; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el diputado provincial Leo Moreno; y el presidente de IOMA, Homero Giles, recorrieron la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano, en Ingeniero Maschwitz, para evaluar los resultados del primer año de funcionamiento del establecimiento.



Este centro, que nació con el objetivo de ofrecer servicios de salud de excelencia a los afiliados de IOMA bajo un modelo de gestión municipal, cuenta con una infraestructura de 3.860 m² distribuidos en tres plantas, diseñada para integrar de manera fluida los servicios críticos, quirúrgicos, diagnósticos y de internación general.



«Este centro tiene calidad médica, de gestión y además se destaca por la calidez humana de su personal. Cuenta con infraestructura de última generación y ofrece un servicio de excelencia. Es una autoexigencia permanente de esta gestión, con el único fin de que cada día estemos mejor. Cuando el gobierno nacional reduce el 40% las transferencias a las provincias de su presupuesto, cuando quita remedios, cuando quita todo en política sanitaria, en la provincia de Buenos Aires y en Escobar decimos que la salud es lo primordial», explicó Sujarchuk.



Por su parte, Kreplak afirmó: «El contraste entre lo que era la salud del distrito y lo que es ahora es enorme. Sujarchuk creó centros de salud, hospitales, UDPs y una mirada integradora de todo el sistema. Pero también pensó en la gente con obra social, pensó en la gente con IOMA. Esta clínica, que es de alta complejidad, recibe pacientes de gran parte de la provincia de Buenos Aires: todo el norte, el conurbano, y se extiende hacia el interior para resolver problemáticas cardiovasculares, oncológicas, cerebrovasculares y de terapia intensiva».



Homero Giles destacó: «Estoy muy contento y muy agradecido. No solamente con el intendente, que tuvo la idea y la capacidad de llevar adelante este proyecto y sostenerlo, además con proyecciones de crecimiento, sino también con todos los trabajadores y trabajadoras que están todos los días poniendo el cuerpo y brindando atención de calidad a nuestros afiliados. Este municipio no para de crecer en servicios de salud».



Ubicado en Ruta 26, esquina Carhué, Ingeniero Maschwitz, el centro dispone de 84 camas (32 para cuidados críticos y 52 para internación general), más de 20 especialidades médicas, equipamiento de diagnóstico de vanguardia (angiografía, hemodinamia, tomografía, ecografía y rayos X), y servicios complementarios como laboratorio, bacteriología, esterilización, cocina y farmacia. Su área quirúrgica cuenta con 4 quirófanos totalmente equipados para procedimientos de alta complejidad, mínimamente invasivos y ambulatorios.



Desde su apertura hasta julio de 2026, la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano consolidó su operatividad en el 92%, con 77 de sus 84 camas activas de manera permanente. El sector quirúrgico alcanzó el 100% de uso de sus 4 quirófanos, totalizando 1.048 intervenciones, a las que se suman 206 procedimientos de hemodinamia. Considerando los primeros días de agosto, la cifra supera las 1.300 prestaciones entre cirugías y procedimientos. Además, el servicio de diagnóstico por imágenes realizó 9.297 estudios y las consultas ambulatorias de IOMA superaron las 2.900 atenciones.