Escobar celebra el Día de las Infancias con un evento gratuito en Garín

Este sábado el Microestadio de Garín será sede de un gran festejo por el Día de las Infancias. De 12 a 17 horas, el predio ofrecerá múltiples atracciones para los asistentes, incluyendo espectáculos circenses, artistas locales, kermesse, juegos inflables, talleres para las primeras infancias, sorteos y un sector gastronómico con food trucks.



El espacio municipal ubicado en Boulevard Presidente Perón 450 abrirá sus puertas este sábado 15 de agosto, con una convocatoria libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.



El cierre del evento estará a cargo de La Granja de Zenón, que llegará al escenario con Bartolito y todos sus personajes.