Interes general

El PES de Escobar suma dos nuevas carreras universitarias vinculadas a la tecnología

11 agosto, 2026
Realidades de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk firmó un convenio con la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) para sumar dos carreras al Polo de Educación Superior (PES) de Escobar: la Tecnicatura Universitaria en Redes y Operaciones Informáticas y la Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos.

El acuerdo se firmó en la sede de la UNAHUR, con la participación de autoridades municipales y universitarias, entre ellas el rector Jaime Perczyk y el vicerrector Walter Wallach. Al finalizar, el intendente realizó una recorrida por las instalaciones.

Las dos tecnicaturas se cursarán en el PES. En septiembre se anunciará la apertura de la convocatoria y los detalles para inscribirse. Antes de comenzar, los estudiantes deberán realizar un curso de preparación universitaria y podrán elegir entre dos períodos: octubre y noviembre de este año, o febrero y marzo de 2027.

Las carreras forman parte del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la UNAHUR y están orientadas a sectores con una importante demanda laboral. La Universidad se hará cargo del personal docente, los contenidos, el campus virtual y las herramientas necesarias para las clases, mientras que el Municipio de Escobar tendrá a su cargo la organización, la logística y el financiamiento.