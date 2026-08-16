El PES de Escobar suma dos nuevas carreras universitarias vinculadas a la tecnología

El intendente Ariel Sujarchuk firmó un convenio con la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) para sumar dos carreras al Polo de Educación Superior (PES) de Escobar: la Tecnicatura Universitaria en Redes y Operaciones Informáticas y la Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos.



El acuerdo se firmó en la sede de la UNAHUR, con la participación de autoridades municipales y universitarias, entre ellas el rector Jaime Perczyk y el vicerrector Walter Wallach. Al finalizar, el intendente realizó una recorrida por las instalaciones.



Las dos tecnicaturas se cursarán en el PES. En septiembre se anunciará la apertura de la convocatoria y los detalles para inscribirse. Antes de comenzar, los estudiantes deberán realizar un curso de preparación universitaria y podrán elegir entre dos períodos: octubre y noviembre de este año, o febrero y marzo de 2027.



Las carreras forman parte del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la UNAHUR y están orientadas a sectores con una importante demanda laboral. La Universidad se hará cargo del personal docente, los contenidos, el campus virtual y las herramientas necesarias para las clases, mientras que el Municipio de Escobar tendrá a su cargo la organización, la logística y el financiamiento.