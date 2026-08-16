La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Loma Verde, los vecinos y vecinas podrán depositar las ramas desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 17 hasta el sábado 22 de agosto.
En Garín, quienes viven en los barrios Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositar las ramas desde el viernes 14 hasta el jueves 20 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.
Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Loma Verde y Garín
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.