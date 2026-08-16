Recolección de ramas: cronograma semanal en Loma Verde y Garín

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Loma Verde, los vecinos y vecinas podrán depositar las ramas desde el lunes 10 hasta el domingo 16 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el lunes 17 hasta el sábado 22 de agosto.



En Garín, quienes viven en los barrios Cabot, Amad, San Javier y Los Tilos podrán depositar las ramas desde el viernes 14 hasta el jueves 20 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de agosto.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202.



Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.