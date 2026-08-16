Sujarchuk anunció la ampliación de la guardia del Hospital Municipal de Garín

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el Hospital Municipal de Garín “Horacio Dupuy” y anunció una obra de ampliación y reordenamiento de la guardia, que contempla la construcción de 500 metros cuadrados nuevos y la readecuación de otros 1.800 metros cuadrados. La obra se encuentra actualmente en etapa de diseño y planificación y tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses. Los trabajos se realizarán de manera progresiva, mientras el hospital continúa en funcionamiento, y se prevé que la nueva guardia pueda inaugurarse durante el próximo año.



La obra apunta a mejorar la experiencia de los pacientes que concurren de manera espontánea a la guardia. “Estamos trabajando para mejorar la experiencia del paciente. Este es un hospital que atiende a muchísima gente y por eso hicimos una gran recorrida tomando decisiones. La primera es la ampliación de la guardia, con un nuevo modelo que incorpora inteligencia artificial y tecnología para que quien viene de manera espontánea pueda saber antes de venir si tendrá que esperar más o menos y para realizar un diagnóstico con mayor precisión y celeridad”, explicó Sujarchuk.



Actualmente, el Hospital “Horacio Dupuy” recibe aproximadamente 700 consultas diarias. Según explicó el secretario de Salud, Juan Ordoñez, “alrededor del 20% requiere algún tipo de diagnóstico y, dentro de ese grupo, aproximadamente el 20% necesita internación, lo que representa unos 30 pacientes que deben ser internados cada día”. Además, explicó que durante el último año se registró un crecimiento del 20% en los egresos hospitalarios, es decir, en la cantidad de internaciones finalizadas.



En este contexto, Ordoñez destacó que el aumento de la demanda también está relacionado con el impacto de la situación económica y sanitaria nacional. “Esto tiene que ver con que el Gobierno nacional desfinanció al PAMI y con la pérdida de las coberturas de las prepagas. El 80% de las obras sociales gremiales tienen su Plan Médico Obligatorio caído, lo que genera un fuerte impacto no solo en la guardia, sino también en la cantidad de pacientes que requieren internación”, señaló.



El Hospital Municipal de Garín “Horacio Dupuy”, ubicado en Boulevard Perón 117, fue inaugurado en 2017 como Unidad de Diagnóstico Precoz y, durante la pandemia de COVID-19, en 2021, fue ampliado y transformado en hospital municipal. A pocos años de cumplir una década de funcionamiento, el Municipio proyecta una nueva etapa de crecimiento y modernización, con una intervención que permitirá ampliar y reorganizar uno de los sectores de mayor demanda del establecimiento.