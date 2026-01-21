Interes general

Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

19 enero, 2026
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 19, hasta el domingo 25. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 26 hasta el sábado 31. 

Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE7 (Las Orquídeas 1893), UGC GA3 (Lavalle 4060), IM1 (Maipú 1361) y IM3 (Anahí y Núñez). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc

A su vez, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán severas multas.