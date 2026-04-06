Sujarchuk, protagonista del encuentro federal de intendentes en el que se planteó la asfixia financiera a los municipios

Ariel Sujarchuk participó de un encuentro de intendentes de distintas ciudades del país que se realizó este martes en Paraná, Entre Ríos, donde se planteó un reclamo transversal -de varios signos políticos- al gobierno nacional por la caída de los ingresos en la coparticipación y su impacto en las administraciones locales. El contexto fue la reunión del COFEIN, el Consejo Federal de Intendentes.

“Los municipios somos el primer mostrador del Estado. Y los intendentes por definición y vocación política ponemos la cara frente a los vecinos ante cualquier fenómeno político, económico, climático o social. Siempre estamos al lado de la gente, y sería bueno que el gobierno nacional pueda hacer lo mismo. No hay un error, sino una decisión del gobierno de asfixiar el presupuesto del Estado», afirmó el jefe comunal de Escobar. Además, remarcó que los municipios trabajan con equilibrio fiscal y eficiencia, evaluados diariamente por los vecinos: “Venimos a defender la autonomía municipal”, resaltó.

Del encuentro participaron intendentes de ciudades referentes de distintos puntos del país, entre ellos el intendente de La Plata, Julio Alak, quien junto a Sujarchuk representó a la provincia de Buenos Aires. También estuvieron presentes Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), junto a autoridades de ciudades como Formosa, La Rioja y Viedma. A su vez, se sumaron de manera virtual intendentes de San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Río Cuarto, Mendoza, Santa Rosa (La Pampa), San Francisco (Córdoba) y Posadas (Misiones), quienes también formaron parte del reclamo federal.

Finalizado el encuentro, todos firmaron un documento en el que advirtieron que los municipios deben afrontar cada vez más demandas sociales, sanitarias y de servicios con menos recursos, en un contexto de retiro del Estado nacional. Según expresan, en 2025 el gobierno nacional retuvo $120.000 millones que correspondían al Interior, mientras aumentan las necesidades de la población.

Además, señalaron la desigualdad en la distribución de recursos: la Nación concentra el 75% de la carga impositiva, mientras que los municipios apenas el 3%, pero aun así deben sostener servicios esenciales. Denunciaron también que en 2025 quedaron sin distribuir $740.356 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incumpliendo acuerdos y afectando directamente a provincias y municipios.

En este escenario, la caída de la coparticipación supera el 10% en términos reales en los primeros meses de 2026, mientras se profundiza la crisis económica. Frente a esto, los intendentes reclaman una redistribución más equitativa de recursos, mayor participación en el impuesto a los combustibles (del 10,4% actual al 57%) y el fin de la asignación discrecional de fondos nacionales.

También remarcaron que en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas y hay 300.000 nuevos desempleados. Y señalaron que, en este contexto, el Estado nacional dejó de cumplir funciones básicas como la atención del PAMI, los programas de salud y medicamentos, el mantenimiento de rutas nacionales, el transporte público, el financiamiento educativo y universitario, y las políticas destinadas a jubilados, personas con discapacidad y pacientes oncológicos.

“Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluyó el comunicado.