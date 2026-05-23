Caminata por la vida: organizan en Pilar una jornada por la donación de órganos

El próximo 30 de mayo se organizará en Pilar una jornada para visibilizar y generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos.

La fecha elegida coincide con el Día Nacional de la Donación de Órganos y busca involucrar a toda la comunidad en torno a un tema sensible que, pese a que ha logrado cobrar más difusión en los últimos años, muchas veces sigue rodeado de mitos producto del desconocimiento.

about:blank La principal impulsora de la actividad es Noemí, la mamá de Felipe, el nene pilarense de 1 año y 9 meses que el pasado mes de noviembre recibió un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan.

La jornada arrancará con una caminata desde el corredor aeróbico hasta la plaza 12 de Octubre, ida y vuelta. Una vez de regreso, en el corredor tendrá lugar una serie de charlas con diferentes disertantes, entre ellos Noemí y la médica coordinadora del sector de Ablación del Hospital Central de Pilar. Cabe destacar que en lo que va del 2026 el HCP llevó a cabo cuatro trasplantes pediátricos.

También se espera el testimonio de pacientes trasplantados y está prevista la organización de postas de salud donde se realizarán controles a quienes quieran acercarse. Además, habrá espacios destinados a brindar información a grandes y a chicos.

«Cada vez se habla más, nosotros hace dos años que estamos en este tema y me doy cuenta que la gente está empezando a hacer más preguntas», afirmó la mamá de Felipe, al mismo tiempo que remarcó: «Pilar es una comunidad muy comprometida y queremos que este sea el primero de muchos eventos donde se hable de donación».

«Cada paso que damos suma conciencia, suma solidaridad, suma vida», resumieron desde la organización.

Sobre el evento

El encuentro tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana en el corredor aeróbico (Vuelta de Obligado e Yrigoyen).

Se invita a los participantes a concurrir con globos y carteles para darle visibilidad a la importancia de la donación de órganos.

La evolución de Felipe

El 30 de septiembre de 2024 Felipe llegó al mundo con una cardiopatía dilatada, condición que hizo indispensable que reciba un trasplante de corazón para poder vivir. El tan preciado órgano llegó el pasado 3 de noviembre, cuando por fin pudo ser intervenido en el Hospital Garrahan.

Desde entonces, el pequeño permanece internado. Luego de la cirugía, los médicos detectaron que el menor padece hipertensión pulmonar, situación que al día de hoy le impide respirar por sus propios medios, por lo que debe continuar su recuperación en un nosocomio, con monitoreo constante, hasta tanto sus pulmones se desarrollen lo suficiente.

Por estas horas, su familia aguarda que pueda ser trasladado al Hospital Falcón de Del Viso, a fin de poder estar más cerca de su casa y de su hermano mayor, de 10 años.

«Feli va a necesitar una internación prolongada, por eso para nosotros es importante estar en Pilar, cerca de casa, estamos esperando el Ok para el traslado», concluyó Noemí.