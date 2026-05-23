La Provincia anunció una mega inversión para modernizar el 911

La Provincia anunció una renovación integral del Sistema de Emergencias 911 con una inversión multimillonaria destinada a modernizar la infraestructura tecnológica, mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la capacidad operativa en distintos puntos del territorio bonaerense.

El plan contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para asistir a los operadores, una nueva central de atención en La Matanza y la actualización total de los equipos informáticos que sostienen el funcionamiento del servicio durante las 24 horas.

Uno de los cambios más importantes será justamente la apertura de una cuarta Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE), que permitirá aliviar la demanda que actualmente absorbe la sede central de La Plata y reforzar la cobertura en el Conurbano y el oeste provincial.

Según se informó, el nuevo esquema buscará agilizar la derivación de recursos policiales, sanitarios y de bomberos, además de mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias o picos de llamadas.

Inteligencia artificial y nuevas funciones para mejorar la Seguridad

Entre las novedades, el sistema incorporará asistentes basados en inteligencia artificial capaces de transcribir llamadas en tiempo real, traducir conversaciones y extraer automáticamente datos relevantes como ubicaciones, nombres o patentes de vehículos.

La intención oficial es reducir tiempos de carga y clasificación de incidentes para acelerar el envío de móviles y optimizar el trabajo de los operadores.

Además, la modernización incluirá videollamadas de emergencia, monitoreo geolocalizado de patrulleros y dispositivos policiales, integración con botones antipánico y herramientas adaptadas para personas con dificultades auditivas.