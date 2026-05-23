Escobar expuso sus políticas de innovación urbana en una expo de Ciudades Inteligentes

La Municipalidad de Escobar participó de la quinta edición de la Smart City Expo Santiago del Estero, un evento internacional que reunió a gobiernos, empresas, universidades y especialistas de toda América Latina para debatir sobre innovación urbana, tecnología y transformación digital aplicada a la gestión pública.



La feria se consolidó como uno de los encuentros más importantes de innovación urbana y transformación digital de la región, con un espacio de articulación entre tecnología, conocimiento, sustentabilidad y políticas públicas para pensar soluciones concretas a los desafíos de las ciudades y territorios.



En representación del Municipio viajó la subsecretaria de Innovación, Ana Carina Rodríguez, quien expuso sobre los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial en las ciudades y el rol de la tecnología para construir comunidades más eficientes, sostenibles y centradas en las personas.



“La inteligencia artificial no viene a reemplazar al Estado ni a las personas. Viene a desafiar cómo gobernamos, cómo trabajamos y cómo construimos comunidad. El verdadero desafío no es solamente incorporar tecnología, sino usarla para devolver tiempo, democratizar oportunidades y construir ciudades más humanas, inteligentes y cercanas. Porque las ciudades del futuro no serán las que tengan más tecnología, sino las que logren combinar innovación, liderazgo, pensamiento crítico e inteligencia colectiva para mejorar concretamente la vida de las personas”, expresó Rodríguez durante su participación en la Smart City Expo Santiago del Estero.



Hace unos días, Escobar fue además el distrito más premiado de la provincia de Buenos Aires en la “Noche de los Intendentes” organizada por la Red de Innovación Local (RIL), donde recibió la certificación “Ciudad Eficiente” con nivel Líder y cuatro sellos de gestión: Ciudad Digital, por el proceso de desburocratización; Ciudad por la IA, por la aplicación de inteligencia artificial para optimizar tiempos y sumar eficiencia; Ciudades del Conocimiento, por el impulso a las industrias del talento y el empleo joven; y Ciudad por la Naturaleza y el Espacio Público, por la recuperación de áreas verdes y la protección de la biodiversidad local.