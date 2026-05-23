Detuvieron a los padres de la beba que murió intoxicada con cocaína en Savio

Tras la muerte de Nahiara Jazmín Da Silva, la beba de un año que falleció hace dos semanas por intoxicación con cocaína. Efectivos policiales detuvieron este jueves a la noche a sus padres, quienes se encontraban prófugos, y también a la abuela paterna, en el marco de una serie de allanamientos realizados en las localidades Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio.

El caso había tomado estado público a comienzos de mayo tras su difusión en el programa Duro de Callar, emitido por Crónica TV, donde se expusieron testimonios de familiares, vecinos y allegados del barrio El Triángulo de Maquinista Savio, en el límite entre los municipios de Escobar y Pilar. Los relatos describieron presuntas situaciones de abandono, consumo problemático de drogas y reiteradas advertencias ante organismos judiciales y de niñez.

Según trascendió en aquel momento, la menor ingresó el martes 14 de abril al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, derivada desde el hospital provincial Enrique Erill de Escobar por un cuadro respiratorio grave. Desde ahí la trasladaron al Hospital Garrahan y posteriormente regresó a San Fernando, donde falleció el lunes 4 de mayo. Desde entonces, la investigación judicial avanzaba con distintas líneas abiertas y con la búsqueda activa de los padres, quienes se encontraban prófugos.

Los operativos se concretaron de manera simultánea en dos domicilios por personal del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de distintas dependencias del distrito y el Comando de Patrullas de Escobar. El primero tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1450, en Ingeniero Maschwitz, a dos cuadras de la Colectora Oeste. En ese domicilio fueron detenidos los progenitores de la menor: Micaela Jackeline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34.

En paralelo, en una vivienda ubicada sobre la calle Italia, en Maquinista Savio, se concretó la detención de la abuela paterna de la niña, Elena Rosa Da Silva (64), quien días antes había brindado declaraciones públicas en medios televisivos reclamando justicia por la muerte de la beba.

Según informaron fuentes judiciales, los padres de la beba están imputados por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”. En tanto, la abuela enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte”.