Escobar: corte total en Panamericana en ambos sentidos por la caída de un puente peatonal

Un camión arenero que viajaba por la Autopista Panamericana sentido hacia el sur perdió el control, y derribó la pasarela peatonal ubicada en el km 51,5, a la altura de la Av. Tapia de Cruz. La misma cayó sobre otro camión de la empresa Vía Cargo que viajaba en el sentido contrario. Como consecuencia, el tránsito sobre la vía principal se encuentra completamente interrumpido y las colectoras por donde se desvían a los vehículos están colapsadas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada. Estiman un mínimo de 12 horas de trabajo para remover la estructura y restablecer la circulación.

Escobar, 23 de mayo de 2026 – Debido a un grave siniestro vial ocurrido en las últimas horas, la Autopista Panamericana se encuentra con un corte total en ambas manos desde el puente de Escobar (Km 50) hasta el Puente de los Inmigrantes (Km 51,500) y con las colectoras colapsadas.

El hecho se desencadenó cuando un camión cargado con arena perdió el control por motivos que aún se investigan, e impactó contra una columna de la pasarela peatonal Tapia de Cruz, provocando su derrumbe parcial. Un camión de la empresa Vía Cargo -que iba en sentido contrario- quedó atrapado bajo la estructura. Un tercer automóvil, Ford Fiesta, sufrió daños parciales.

Personal del SAME asistió en el lugar a los conductores. Quien manejaba el camión arenero, responsable del incidente vial, debió ser trasladado a un hospital cercano debido a posibles fracturas.

Operativo de desvío y demoras para todo el sábado

Debido a que las tareas de remoción de los vehículos pesados y el recambio completo de la pasarela peatonal demandarán un mínimo de 12 horas de trabajo, la interrupción del tránsito afectará a la región durante casi todo el sábado. Por tal motivo, se coordinó un operativo de desvío inmediato:

Sentido al Norte (Provincia): Desvío obligatorio en la bajada de Escobar (Km 50).

Sentido al Sur (Capital): Desvío obligatorio a la altura del Puente de los Inmigrantes (Km 51,500).

En la zona del siniestro se encuentra desplegado un intenso operativo logístico en el que trabaja personal de Bomberos Voluntarios de Escobar, móviles de Autopistas del Sol, ambulancias del SAME, fuerzas policiales y los equipos de Defensa Civil y Tránsito del Municipio.

Se estima que en algún momento del día las colectoras tambíen se verán afectadas por los trabajos. Ante el inevitable colapso vehicular y el flujo de desvío hacia las colectoras y el centro urbano, se solicita a los conductores evitar la zona afectada, planificar rutas alternativas con antelación y circular con máxima precaución.