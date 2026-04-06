Acto por Malvinas en Escobar: emoción y un nuevo viaje a las islas de los Veteranos gracias a un programa municipal

En la Plaza Malvinas de Belén de Escobar, se realizó el ya tradicional acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, junto a excombatientes, funcionarios municipales, autoridades educativas y eclesiásticas, y cientos de vecinos del distrito.



Cómo parte del acto, el Municipio entregó los vouchers del programa “No las Hemos de Olvidar”, a través del cual este año viajarán a las Islas Malvinas los excombatientes Juan Ayscar, Osvaldo Báez, Daniel Figueroa y Héctor Tablada. Los cuatro Veteranos partirán el próximo 10 de abril y durante nueve días volverán a pisar el territorio argentino donde combatieron en 1982. Con este nuevo viaje, ya son 24 los veteranos escobarenses que pudieron regresar a las Islas desde la creación del programa municipal en 2018, por iniciativa del intendente Ariel Sujarchuk.



Durante la ceremonia de este 2 de abril, se izó la bandera nacional en el mástil de la plaza, se entonó el Himno y se realizó una bendición a cargo del Padre Ariel Pérez. El momento más emotivo fue el homenaje a los caídos, que incluyó la lectura de los nombres de Jorge Inchauspe, Rodolfo de la Colina, Orlando Dechiara y Jorge Sosalos, los escobarenses que perdieron la vida en el conflicto, la colocación de una ofrenda floral frente al monumento y la realización de un minuto de silencio.



También hubo palabras de integrantes de la agrupación Herencia Malvinas y del presidente de la Delegación Escobar de Veteranos, Juan Florentin: “No buscamos lástima ni homenajes vacíos. Buscamos memoria, respeto y verdad. La guerra deja marcas que no siempre se ven pero que se sienten toda la vida, y esas marcas también forman parte de nuestra historia como país. No se trata ni de odio ni de revancha, se trata de soberanía, de identidad y de memoria. Defender la causa de Malvinas es defender la paz, la dignidad y la justicia. Desde Escobar decimos una vez más que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que la memoria de nuestros héroes no se negocia ni se olvida”.



Por su parte, el secretario general de la Municipalidad Beto Ramil, quien participó del acto en representación del intendente, expresó: “Malvinas es una causa que nos tiene que unir. Muchas veces se miró para otro lado, pero nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso, en primer lugar, de reconocer lo que estos hombres hicieron. Porque también fueron ellos quienes sostuvieron la memoria en la posguerra, después de años de desmalvinización, cuando se quiso esconder esta causa bajo la alfombra. Malvinas no es algo del pasado: es presente y es futuro. Por eso, nuestro reclamo por la soberanía de las islas es inclaudicable.”



El cierre estuvo a cargo de la banda municipal, quién entonó la Marcha de Malvinas, en una jornada que volvió a demostrar de parte de la comunidad de Escobar un nuevo gesto de memoria y, sobre todo, de reconocimiento a quienes ofrecieron su vida en defensa de la patria durante la guerra.