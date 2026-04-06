Llega la Fiesta del Chocolate a Garín: feria, juegos y propuestas para todas las edades

Como todos los años, el Municipio de Escobar invita a vecinos y vecinas a disfrutar de la Fiesta del Chocolate, una propuesta para compartir en familia y acompañar a emprendedores locales.



El evento se llevará a cabo el sábado 4 de abril, de 10 a 20 horas, en la plaza Belgrano de Garín (Padre Perna y Belgrano), y contará con una feria de emprendedores y emprendedoras con productos de Pascua, como huevos y roscas artesanales.



Además, durante la jornada habrá actividades para todas las edades, entre ellas una búsqueda del tesoro para niños y niñas a las 16 horas, artistas itinerantes y el sorteo de un huevo de chocolate gigante de Hönecker.