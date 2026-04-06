Nación no distribuye vacunas y empiezan a faltar en la Provincia, incluyendo a Escobar

La falta de envío de vacunas por parte del gobierno nacional ya impacta de lleno en la Provincia de Buenos Aires y comienza a sentirse en los municipios. Escobar no es la excepción, en un contexto además de alta demanda del sistema de salud local.



Se registran faltantes de al menos nueve vacunas, varias de ellas incluidas en el calendario obligatorio. Entre las más demandadas se encuentra la antigripal ya que, según datos de autoridades bonaerenses, la Provincia recibió apenas el 44% de las dosis previstas para la población pediátrica y solo el 22% de las destinadas a adultos.



“En un contexto de retiro del Estado Nacional los municipios afrontamos cada vez más demandas sociales, sanitarias y de servicios, con menos recursos. Apoyamos el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro. El ajuste no puede pasar por la salud, por las vacunas del calendario obligatorio que tantas enfermedades evita, por la leche para los chicos en los colegios, por los subsidios destinados a personas con discapacidad y por el presupuesto de las universidades. Esta no es la Argentina que queremos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, en referencia al impacto directo que tiene la interrupción del envío de insumos esenciales por parte de Nación sobre las provincias y los municipios.



En relación a la campaña antigripal, el secretario de Salud de Escobar, Juan Manuel Ordoñez, advirtió que “llegaron 2.240 dosis para mayores de 65 años, que se distribuyeron en 18 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), pero la población objetivo en Escobar es de 22.900 personas”.



Además, señaló que “llegaron este lunes 700 dosis de triple viral, que duran solo entre una semana y diez días”, y alertó sobre la falta de otras vacunas: “no hay dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio, que es esencial para mujeres embarazas porque protege a los bebés contra bronquiolitis y neumonía durante sus primeros 6 meses, y para Covid tenemos solo 12 dosis para personas mayores pero ninguna pediátrica”.



La situación del stock de vacunas en la Provincia de Buenos Aires es crítica: además de la faltante de dosis antigripales, la vacuna contra el VSR no cuenta con stock por falta de entregas en marzo, y la de varicela directamente no fue distribuida. En el caso de la BCG, sólo se cubre el 30% de la necesidad mensual, y hepatitis B pediátrica alcanza el 60%. Además, se adeudan 9.000 dosis de triple viral, lo que permitiría cubrir apenas el 50% de la demanda. Tampoco hay stock de VPH. En COVID-19 no hay disponibilidad para menores de 12 años, y la fiebre amarilla se encuentra sin dosis en depósitos, con las últimas unidades en territorio y sin previsión de nuevas entregas por parte de Nación.