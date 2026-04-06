Sujarchuk presentó los primeros ocho proyectos de transformación local ante el Concejo Deliberante

Ariel Sujarchuk formalizó la presentación de las primeras ocho iniciativas legislativas ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD), como parte de un paquete de medidas para profundizar la transformación en la gestión. «Hace pocos días anuncié 20 iniciativas para mandar al Concejo Deliberante y hoy ya estoy firmando las ocho primeras. Tienen que ver con el cuidado ambiental, convenios con Ausol, regularización de obras particulares, discapacidad y sistemas de control inteligente para el partido de Escobar», explicó Sujarchuk.



En materia de seguridad y conectividad vial, el Ejecutivo remitió un convenio de colaboración con la empresa concesionaria Autopistas del Sol (Ausol), que permitirá al sistema de monitoreo municipal acceder en tiempo real a las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la traza de la Panamericana. Esta herramienta fortalecerá la capacidad de respuesta preventiva en el ámbito de la concesión y su área de influencia.



La agenda ambiental ocupa un lugar central en esta presentación mediante la creación del Régimen Municipal de Prevención, Control, Sanción y Recomposición del Daño Ambiental. Esta normativa busca erradicar el vuelco ilegal de residuos, los basurales clandestinos y la contaminación, prohibiendo el abandono de desechos en la vía pública o en predios privados. En sintonía, se impulsa el Sistema Municipal de Control y Trazabilidad de Residuos Áridos, que utilizará herramientas tecnológicas como códigos QR para fiscalizar el origen y destino final de los materiales provenientes de obras particulares, estableciendo una responsabilidad solidaria entre todos los actores intervinientes.



Respecto al desarrollo urbano y económico, el Intendente elevó un Programa Especial de Regularización de Obras No Declaradas. Apoyado en el uso de tecnología geoespacial, drones y mapeo satelital, este plan incentiva la presentación espontánea de planos para adecuar las edificaciones a la normativa vigente, acompañando a los vecinos en un contexto económico complejo. Además, se presentó la convalidación de una carta de intención con la empresa MELI LOG S.R.L. (Mercado Libre), orientada a potenciar la inversión privada y la expansión de operaciones logísticas dentro del partido de Escobar.



La modernización del Estado también se traduce en cercanía territorial a través del Sistema de Gestión Territorial «Conecta», una propuesta que estructura una red integrada de centros estratégicos por localidad para optimizar recursos y garantizar que las respuestas estatales lleguen de manera directa a cada barrio. A esto se suma la creación del marco normativo del Sistema de Gestión de Expedientes (SGE), una herramienta central de administración digital que otorga respaldo jurídico y validez a las notificaciones y trámites electrónicos, minimizando errores y reduciendo tiempos de gestión.



Finalmente, en el ámbito de la inclusión social, se propuso la creación del Consejo Local para las Personas con Discapacidad. Este espacio intersectorial, diseñado bajo las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, funcionará como una organización representativa que buscará la plena integración social, el reconocimiento de derechos y la equiparación de oportunidades para todos los ciudadanos del distrito.