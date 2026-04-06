Finde largo en Escobar: La Fiesta del Chocolate, el festival Wayra y un evento solidario en el microestadio de Garín son los eventos destacados

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la Fiesta del Chocolate, el festival sustentable Wayra y la presentación de Antho Mattei, Tommy Lescano y La Sonora Máster en el microestadio de Garín, entre otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este jueves, a las 19 horas en el microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450), con un evento solidario que contará con shows en vivo a cargo de Antho Mattei, Tommy Lescano y La Sonora Máster. La entrada será un alimento no perecedero a beneficio del programa Escobar Hambre Cero.



El sábado, a partir de las 10 horas, se realizará la habitual Fiesta del Chocolate en la Plaza Belgrano de Garín (Padre Perna y Belgrano), la cual contará con una feria de emprendedoras, shows en vivo, una búsqueda del tesoro para chicos y chicas, artistas itinerantes y el sorteo de un huevo gigante.de Pascua. En caso de lluvia, el evento será suspendido. A la misma hora, en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará un Club de Lectura dedicado a la poesía como lenguaje del paisaje. Durante el encuentro también se realizará una caminata al aire libre. También en la reserva, a las 15:30 horas, tendrá lugar un Jam de Dibujo, Un encuentro abierto para quienes quieran mirar, observar y dibujar el paisaje. Quienes quieran participar acercarse con cualquier tipo de material (lápices, acuarelas, marcadores, crayones, libretas u hojas y tablitas para apoyar). Estas actividades se encuentran sujetas a ser reprogramadas en caso de lluvia.



También el sábado, desde las 14 horas en El Dorado (Patricios y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), se desarrollará una edición de Pascuas del festival sustentable Wayra que tendrá una gran feria, música en vivo, food trucks, actividades para los más chicos y un show de cierre a cargo del artista folclórico Claudio Sosa. La experiencia se repetirá el domingo, con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 15 horas en la Granja Educativa Don Benito (Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz), se podrá disfrutar de los diferentes animales, de las atracciones del Parque Aéreo Aventura y se realizará una búsqueda de huevos de Pascua para los más chicos. Además, a las 19 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “Resurgir” del artista plástico Leandro Enrique García. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 16 de abril, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.



En cuanto a actividades deportivas, el domingo a las 16 horas Atlético Escobar jugará como visitante ante Club Atlético El Linqueño, mientras que el lunes a las 20:30 horas será el turno del equipo de básquet Sportivo Escobar que enfrentará como local a Estudiantil Porteño en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar).