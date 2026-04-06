Interes general

No Nos Cuenten Cromañón

3 abril, 2026
Realidades de Escobar

Continúa el ciclo de charlas organizado por el Partido Justicialista de Escobar. En esta ocasión la organización No Nos Cuenten Cromañón estará presente el jueves 16 de abril a las 18:30 hs en Oktubre Bar (Belgrano 286, Garín). La actividad es con entrada libre y gratuita.

No Nos Cuenten Cromañón es una organización conformada en 2007. Surgió de la necesidad de mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, frente a la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación. Está conformada por sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la masacre. Realizan diversas actividades, como charlas en establecimientos educativos e Intervenciones culturales. Tienen a su cargo la organización del acto de aniversario que congrega a miles de personas, con la participación de importantes artistas. Además, cuentan con un programa de asistencia psicológica propio.

Disertan: Demián Rodríguez, Lucas Titiiewsky, Facundo Álvarez y Alfredo Ballarini.

En la charla, estará a disposición el libro “Voces, Tiempo, Verdad”, libro de Bruno Larocca, publicado por No Nos Cuenten Cromañón.

 Jueves 16 de abril

 18.30 hs

 Oktubre Bar, Belgrano 286, Garín