Continúa el ciclo de charlas organizado por el Partido Justicialista de Escobar. En esta ocasión la organización No Nos Cuenten Cromañón estará presente el jueves 16 de abril a las 18:30 hs en Oktubre Bar (Belgrano 286, Garín). La actividad es con entrada libre y gratuita.

No Nos Cuenten Cromañón es una organización conformada en 2007. Surgió de la necesidad de mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, frente a la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación. Está conformada por sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la masacre. Realizan diversas actividades, como charlas en establecimientos educativos e Intervenciones culturales. Tienen a su cargo la organización del acto de aniversario que congrega a miles de personas, con la participación de importantes artistas. Además, cuentan con un programa de asistencia psicológica propio.

Disertan: Demián Rodríguez, Lucas Titiiewsky, Facundo Álvarez y Alfredo Ballarini.

En la charla, estará a disposición el libro “Voces, Tiempo, Verdad”, libro de Bruno Larocca, publicado por No Nos Cuenten Cromañón.

Jueves 16 de abril

18.30 hs

Oktubre Bar, Belgrano 286, Garín