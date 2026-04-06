Fuerte tormenta en Escobar: ráfagas de hasta 90km/h y operativos en todo el distrito

Un fenómeno climático de gran intensidad afectó al partido de Escobar durante la noche del viernes, donde en Belén de Escobar se registraron 51 mm de lluvia en tan solo 90 minutos, un volumen que equivale prácticamente a lo que suele llover en dos semanas. El temporal estuvo acompañado por ráfagas de viento de entre 70 y 90 km/h, valores poco habituales para la región.



Las condiciones climáticas provocaron la caída de árboles, cartelería y postes en distintos puntos del distrito. Afortunadamente, no se registraron heridos. Desde el inicio del temporal, trabajan en todo el partido equipos de Defensa Civil, Espacios Públicos, Policía Municipal, Guardia Urbana y Tránsito, llevando adelante tareas de asistencia, despeje y prevención en la vía pública.



El Municipio recuerda a los vecinos que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta o con Defensa Civil a través de la línea 103 o al (11) 3554-6825.