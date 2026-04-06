Más de 1500 agentes municipales trabajan en las calles tras el temporal 

Desde el viernes feriado y durante todo el fin de semana, más de 1500 agentes municipales se encuentran desplegados en distintos puntos del partido de Escobar para restablecer todos los servicios, tras el fuerte fenómeno climático que incluyó ráfagas de viento inusuales de entre 70 y 90 km/h, lo que provocó la caída de árboles, cartelería y postes en varios sectores. Entre los agentes que participan de las tareas se encuentran equipos de Defensa Civil, Bomberos, Espacios Públicos, Infraestructura, Policía Municipal, Guardia Urbana, y Tránsito.



El cronograma habitual de recolección de ramas sufrirá modificaciones esta semana debido a que se le dará prioridad a las urgencias. Y, a partir del lunes, se intensificarán los trabajos de limpieza en todo el distrito. El Municipio recuerda a los vecinos que, ante emergencias o para realizar reclamos, pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta, con Defensa Civil a través de la línea 103 o al 11 3554-6825 y a través del chatbot Flora (11 6813-1202).



El Municipio también acompaña a Edenor en lo que respecta a la normalización del servicio eléctrico. La empresa es la encargada de la restitución del suministro. Sin embargo, más de 50 cuadrillas municipales brindan apoyo logístico colaborando en el despeje de calles, el retiro de ramas, y la liberación de tendidos afectados por la caída de árboles y postes producto de los fuertes vientos. Si bien gran parte de la red ya fue restablecida, continúan las tareas en sectores puntuales como el noreste de Belén de Escobar, El Cazador, El Naudir y zonas del Paraná de las Palmas, al igual que en algunos puntos de Matheu y Loma Verde. Edenor informó que se pusieron en funcionamiento todas las líneas de alta tensión y que siguen trabajando en las de baja. Por otra parte, el Municipio recuerda que todos los usuarios de Edenor que tengan problemas deben reportar su caso a esa empresa.