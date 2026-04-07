Bomberos Voluntarios de Escobar salvaron la vida de una beba

Una vez más la labor solidaria y humanitaria de Bomberos Voluntarios de Escobar logró salvar la vida de una bebé gracias a la preparación y compromiso que demuestran de manera permanente para con la comunidad.

El sábado por la noche, mientras una dotación se dirigía a un servicio, al llegar a la intersección de Asborno y Corrientes fueron interceptados por un vecino que, visiblemente desesperado, les pidió que se detuvieran. En ese momento, un papa se acercó con su beba de tan solo 2 meses de vida en brazos, solicitando ayuda urgente.



Según explicaron desde la institución; «La pequeña se encontraba sin signos vitales. Gracias a la rápida y eficaz intervención del personal, que realizó maniobras de RCP de inmediato, la beba logró reaccionar, devolviendo la esperanza a la familia y a todos los presentes».





En este caso, la dotación estaba compuesta por:

Ayudante de Primera: Martínez Pablo

Sub Ayudante: Hermoso Lautaro

Bombero: Isaías Geicochea

Bombero: Pérez Marcelo

Bombero: Centurión Lucas

No son solo vecinos voluntarios, sino profesionales capacitados continuamente. No actúan por recompensa, sino por el deseo de salvar vidas y proteger el entorno.

«El compromiso, la vocación y la preparación de nuestros servidores, que una vez más demuestran que cada segundo cuenta y que su labor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte» – señalaron desde Bomberos Escobar.