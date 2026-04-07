Un pálido Atlético Escobar perdió 2 a 1 ante El Linqueño

Atlético Escobar sigue sin hacer pie en el Federal A. De visitante, perdió 2 a 1 frente a El Linqueño por la 3ra fecha de la Zona 1 y es uno de los cuatro equipos del grupo que todavía no consiguió un triunfo desde que arrancó el torneo. Los otros son Sportivo Las Parejas y los dos Gimnasia: el de Chivilcoy y el de Concepción del Uruguay.

Disminuidos por un virus que dejó afuera a Tomás Portillo y resintió el físico de Lucas Mercado y Lucas Núñez, entre otros, los dirigidos por Darío Bringas viajaron hasta Lincoln con la esperanza de reencontrar la solidez defensiva que habían mostrado en el Regional Amateur. Pero no hubo caso. Lincoln lo complicó con el juego vertical de sus extremos y laterales, así como con la movilidad de su delantero Lautaro Núñez, siempre bien asistido por Facundo Meli y Nicolás Córdoba, que abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre.

Aunque Atlético la pasó mal, se fue al descanso con un premio enorme. De media vuelta, Nahuel Luna clavó el empate cuando faltaban segundos para cerrar la primera parte. Sin embargo, el local no sintió el golpe. Y arrancó el complemento muy bien parado en campo rival. Núñez aprovechó la pasividad de la defensa de Escobar y estampó de cabeza el 2 a 1 a los 16 del segundo tiempo. A partir de ahí, fue todo de El Linqueño, ante un Atlético que ataba sus ilusiones a los arrestos individuales de Agustín Lezcano y alguna pelota parada que nunca llegó. En el tramo final, la expulsión por doble amarilla de Matías Rodríguez -la primera que sufre el club desde que participa en torneos de AFA- resultó el botón de muestra de toda esa impotencia.

En la próxima fecha, Atlético visitará a 9 de Julio de Rafaela, que viene de empatar 1 a 1 en Las Parejas ante Sportivo.

Síntesis

El Linqueño: Juan Cruz Cuesta, Daniel Meza, Julián Veinticinco, Facundo Ferraro, Joaquín Malinauskas, Thiago Levato, Nicolás Córdoba, Juan Manuel García Pereyra, Lautaro Núñez, Facundo Meli y Ricardo Gómez. DT: Claudio Sponton.

Cambios: Juan Ignacio Coria x Ferraro, Daniel Lucero x Córdoba, Benjamín González x Núñez, Bautista Colombi x Meli y Andrés Mc Cormick x Gómez.

Atlético Escobar: Lucas Álvarez, Hugo Paniagua Zárate, Matías Rodríguez, Franco Díaz, Lucas Mercado, Dante Verón, Agustín Lezcano, Eliseo Aguirre, Nahuel Luna, Lucas Núñez y Nicolás Cupolo. DT: Darío Bringas.

Cambios: Osías Barreto x Díaz, Matías Billordo x Aguirre, Axel Juárez x Verón, Luciano Miño x Mercado y Pedro Szeszurak x Núñez.

Goles: 16’PT Córdoba (CAEL), 44’PT Luna (AE) y 16’ST Núñez (CAEL)

Amonestados: Barreto (AE)

Expulsado: 37’ST Rodríguez (AE)

Árbitro: Guillermo González