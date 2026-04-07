Con más de 2.100 inscriptos, comenzó una nueva edición del curso municipal de Lengua de Señas Argentina

Con más de 2.100 inscriptos de todo el país, la Municipalidad de Escobar puso en marcha una nueva edición del Curso Municipal de Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta gratuita orientada a fortalecer la inclusión y garantizar el acceso a la comunicación para personas sordas e hipoacúsicas.



La capacitación comenzó este lunes, a las 10 horas, y se dicta de manera virtual a través de plataformas digitales, lo que permite ampliar su alcance y facilitar la participación.



El equipo de formación está integrado por intérpretes municipales e instructores sordos, quienes acompañan el proceso de aprendizaje a lo largo del cuatrimestre.



Organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y coordinado por la Dirección General de Discapacidad, el curso forma parte de una política sostenida que promueve el respeto por la diversidad y la construcción de una sociedad más inclusiva.



La Lengua de Señas Argentina no es solo una herramienta de comunicación, sino también una expresión cultural e identitaria de la comunidad sorda. Se trata de una lengua con características propias, que surge como respuesta a necesidades sociales y se transmite de generación en generación, constituyendo un patrimonio lingüístico fundamental de nuestro país.