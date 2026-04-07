Brindá en Escobar: promos imperdibles para celebrar el Día del Vino Argentino 

Escobar se suma a la celebración del Día del Vino Argentino con descuentos y beneficios especiales en vinotecas y restaurantes el viernes 17 de abril. Una oportunidad ideal para descubrir nuevas etiquetas, apoyar a los comercios locales y celebrar con una copa en mano.



Las promociones incluyen descuentos que van desde el 15% al 30% en etiquetas seleccionadas, degustaciones, espumantes y cajas a precio promocional. También habrá liquidaciones con rebajas especiales, copas de vino sin cargo en distintos horarios o con consumos específicos, y propuestas gastronómicas con vino incluido: desde combos con pizza, sushi o hamburguesas hasta un 50% off en vinos al almorzar o cenar.



Ya son más de 10 los comercios adheridos en Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz, y se seguirán sumando en los próximos días. Todas las promociones y locales adheridos pueden consultarse en www.escobar.gob.ar/ vinoargentino .