Últimas vacantes para la Diplomatura en Conservación de la Biodiversidad de la UBA que se realiza en Temaikèn

Se encuentra abierta la inscripción a la 2da cohorte de la Diplomatura en Derechos de la Conservación Integrada de la Biodiversidad de la UBA, gracias a un convenio firmado entre la Universidad y la Municipalidad de Escobar. Como en la primera edición en 2024, el espíritu es el mismo: acercar conocimiento de excelencia académica a todo el distrito, articulando teoría y práctica en un entorno de naturaleza.

La diplomatura, que comenzará en las próximas semanas, tendrá una carga horaria de 100 horas y se extenderá hasta noviembre. Es arancelada, con cupos limitados y modalidad híbrida: las clases presenciales se dictarán en el Bioparque Temaikèn mientras que las instancias virtuales se cursarán a través del Campus de la UBA. Además, incluirá prácticas en distintas reservas naturales del distrito y la región.