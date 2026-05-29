Interes general

Últimas vacantes para la Diplomatura en Conservación de la Biodiversidad de la UBA que se realiza en Temaikèn

29 mayo, 2026
Realidades de Escobar

Se encuentra abierta la inscripción a la 2da cohorte de la Diplomatura en Derechos de la Conservación Integrada de la Biodiversidad de la UBA, gracias a un convenio firmado entre la Universidad y la Municipalidad de Escobar. Como en la primera edición en 2024, el espíritu es el mismo: acercar conocimiento de excelencia académica a todo el distrito, articulando teoría y práctica en un entorno de naturaleza.

La diplomatura, que comenzará en las próximas semanas, tendrá una carga horaria de 100 horas y se extenderá hasta noviembre. Es arancelada, con cupos limitados y modalidad híbrida: las clases presenciales se dictarán en el Bioparque Temaikèn mientras que las instancias virtuales se cursarán a través del Campus de la UBA. Además, incluirá prácticas en distintas reservas naturales del distrito y la región.

Para consultas sobre aranceles, inscripción y más información, las personas interesadas pueden comunicarse por mail a subsecretariadeeducacion@escobar.gob.ar.