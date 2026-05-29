Otra banda narcocriminal desbaratada: 7 detenidos y más de 500 dosis de cocaína incautadas en Maschwitz

Una investigación iniciada a partir de denuncias realizadas por vecinos de Ingeniero Maschwitz permitió desarticular puntos de venta de droga que operaban en el barrio Doña Justa.



Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas 7 personas mayores de edad y se secuestraron más de 500 dosis de cocaína listas para su comercialización. Además, se secuestraron 412 gramos de marihuana, 60 mil pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza utilizada para el pesaje y fraccionamiento de estupefacientes y otros 440 gramos de sustancia de corte preparada para el fraccionamiento de clorhidrato de cocaína.



La causa se inició a partir de información recibida a través del programa municipal 0800 Escobar sin Drogas, una herramienta que permite realizar denuncias de manera anónima y segura. A partir de ese aporte clave para la investigación, se desarrollaron tareas de seguimiento de personas, filmaciones y recolección de pruebas que permitieron identificar dos domicilios donde se comercializaban los estupefacientes. Tras varias semanas de trabajo, el pasado martes 26 de mayo se concretaron los allanamientos que resultaron exitosos.



Los procedimientos se llevaron adelante de manera simultánea en las calles Esteban Echeverría y Charrúa, en el barrio Doña Justa. Participaron la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Escobar, el Comando de Patrullas Escobar, la Policía Municipal, la División Canina K9, el COE, la División Motorizada, personal de la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, Infantería de Tigre y los Grupos de Apoyo Departamental de Pilar y Campana.



La investigación fue coordinada por la Ayudantía Fiscal 2 (Área Ley 23.737) del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del Dr. Matías Ferreiros, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Mariano Agustín Chausis.