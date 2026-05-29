Un hombre fue asesinado por la expareja de su novia en Manuel Alberti

Un hombre de 37 años fue asesinado a balazos por el exmarido de su pareja. El hecho ocurrió anoche en una vivienda del barrio El Rocío de Manuel Alberti y el homicida fue detenido en las últimas horas.

El hecho tuvo lugar cerca de las 20:30 en una vivienda ubicada en San Jorge y Salta habitada por una mujer de 37 años y quien era su pareja desde hace 9 meses, identificado como Mario Domingo Ovejero y oriundo de Grand Bourg.

Según testigos, el exmarido de la mujer, un hombre de 41 años llamado Juan Carlos Castillo, se presentó en la casa vociferando amenazas y una vez que Ovejero salió del domicilio, le efectuó varios disparos en el tórax y en el brazo izquierdo que le provocaron heridas mortales.

Una vez concretado el ataque, el homicida se dio a la fuga. En inmediaciones del lugar se incautó una pistola marca Bersa con un cargador colocado y cuatro municiones intactas. En cuanto al hombre fallecido, según trascendió, perdió la vida pocos minutos después del ataque, antes de que pueda ser trasladado a un hospital.

Tras una intensa búsqueda, en la mañana de hoy fue detenido el asesino en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Azulejos y Carlos Del García del Barrio Amancay de Maquinista Savio. Tal como revelaron fuentes oficiales, el sujeto cuenta con antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Además, pesaba sobre él una restricción perimetral de acercamiento contra su exmujer, de quien estaba separado hace un año y medio. La misma fue dispuesta por el Juzgado Nro. 1 de Pilar.

Intervino Comisaría Pilar 4ta. y la UFI Nro. 2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana.