Tecnología, creatividad y aprendizaje: comenzó el Taller de Verano del Club Municipal de Robótica

Comenzó el Taller de Verano del Club Municipal de Robótica de Escobar, una propuesta educativa destinada a niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 18 años que da continuidad al trabajo realizado durante el ciclo 2025 e incorpora a nuevos participantes que se suman especialmente a esta iniciativa estival.



Las actividades se desarrollan durante los meses de enero y febrero, los días lunes y miércoles, de 19 a 20:30 horas. El taller cuenta con la participación de más de 30 estudiantes, quienes se acercan a la robótica desde una perspectiva lúdica, creativa y participativa.



La propuesta aborda los conceptos fundamentales de la robótica a partir de tres ejes principales: electrónica, diseño y programación. Para ello, se utilizan herramientas como el diseño e impresión 3D y el trabajo con robots de competencia empleados en disciplinas como sumo robótico, fútbol y carreras, promoviendo el trabajo en equipo, el pensamiento lógico y la resolución de desafíos tecnológicos.



Las clases se dictan en el espacio Fly Tech, un ámbito que concentra el ecosistema tecnológico local y regional, e impulsa propuestas vinculadas a la innovación, la educación y la cultura maker.



Para más información sobre el Club Municipal de Robótica y las capacitaciones tecnológicas que se brindan en el Polo, se puede consultar el Instagram @polotecnologicoflytech o comunicarse por WhatsApp al 11 3812-4171.