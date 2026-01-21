Terapias grupales, una línea de urgencias y un centro especializado: cómo acceder a las herramientas en salud mental que ofrece el Municipio

Ante la creciente demanda de atención en salud mental, el Municipio de Escobar fortaleció su red de dispositivos de acompañamiento y contención a través de distintas herramientas gratuitas y accesibles para la comunidad. Entre ellas se destaca el programa Salud Mental en tu Barrio, impulsado por profesionales del Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco, que ofrece espacios de escucha, orientación y tratamiento, en todas las localidades del partido.



Las terapias grupales en los barrios están dirigidas a personas que atraviesan situaciones de malestar, riesgo o crisis, así como también a familiares y allegados que buscan herramientas para acompañar. Son abiertos a la comunidad, no requieren turno previo los horarios son de lunes a viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 10 a 12, según el siguiente cronograma: los lunes en el Centro Cívico Matheu (Canesi entre Pasaje Marullo y Cerutti); los martes en el Polo de Educación Superior (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz); los miércoles en el CAPS Di Maio (General Paz y Sargento Cabral, Belén de Escobar); los jueves en el SUM del Parque Lineal (Boulevard 5 de Junio y Dinamarca, Maquinista Savio); los viernes en el SUM del microestadio de Garín (Boulevard Presidente Perón 450); y los sábados en el SUM del CAPS Marta Velazco (calle 119 y Colectora Este, Loma Verde). Deben llegar a la hora del comienzo mencionada.



Por su parte, el Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco continúa consolidándose como un espacio de referencia en la región, con alrededor de 6.000 atenciones mensuales. Ubicado en Dr. Travi 1215, Belén de Escobar, cuenta con un Hospital de Día especializado en adicciones y consumo problemático, otro destinado al abordaje de patologías graves de salud mental y un área infanto-juvenil para niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 18 años con diferentes patologías que requieren atención especializada. El trabajo se realiza con un enfoque interdisciplinario que integra psicólogos, psiquiatras, operadores terapéuticos, trabajadoras sociales y talleristas.

En casos vinculados a adicciones, se puede acceder a una primera consulta de manera espontánea, presentándose con DNI los lunes, miércoles y viernes de 9 a 17 horas. En situaciones de salud mental, las terapias grupales funcionan como instancia inicial de escucha, orientación, admisión y tratamiento.



Además, el Municipio cuenta con una Línea Municipal de Urgencias en Salud Mental, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp al 11 7107 9958, atendida por profesionales del Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco.



Para más información, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/saludmental o seguir en Instagram a @saludmentalyadicciones.escobar y @salud.escobar.