Mi Primer Viaje al Mar: 180 chicos y chicas del distrito viajan a Villa Gesell

Un total de 180 chicos y chicas del partido de Escobar participarán de la octava edición del programa municipal Mi Primer Viaje al Mar, una iniciativa que promueve el acceso al turismo social y brinda la oportunidad de conocer el mar por primera vez. La salida del contingente está prevista para la noche del 30 de enero, y el regreso al distrito se realizará el lunes 2 de febrero al mediodía.



Los jóvenes que forman parte de esta experiencia provienen de las Colonias de Verano, la Escuela de Liderazgo (ELi), Deporte Social y del área de Discapacidad del Municipio, integrando a chicos y chicas de distintos programas municipales en una propuesta compartida.



Durante la estadía, el contingente contará con el acompañamiento de profesores y coordinadores de la Subsecretaría de Deportes, personal de sanidad y guardavidas, quienes garantizarán el cuidado y la organización de las actividades recreativas y deportivas. El cronograma incluye el armado de carpas y el esperado primer encuentro con el mar, promoviendo valores como el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo.