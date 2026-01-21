CASI MIL CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS SANCIONADOS EN LAS RUTAS DEL PAÍS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO

La Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas del país. Los controles se realizan todos los días durante la temporada de verano en puntos estratégicos de alta circulación

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. ¿La falta principal? 966 casos de alcoholemia positiva.

Los registros más altos de alcoholemia fueron:

Más de 3 g/l (por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta.

2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

Los operativos, que se realizan todos los días en coordinación con provincias y municipios y están desplegados en 39 puntos estratégicos, permitieron además detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

También se registraron 372 infracciones por falta de patente o tapadas adrede, y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra peligrosa que altera la circulación y expone a un riesgo extremo al resto de los usuarios de la vía.

Estas cifras reflejan las principales malas conductas al volante que impactan directamente en la seguridad vial. Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras. Conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor. Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada.

Durante las fiscalizaciones, los agentes corroboran la circulación con documentación obligatoria vigente, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de los elementos de protección y la colocación adecuada de patentes.

Controles al transporte de carga y pasajeros



Durante la primera quincena de enero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles al transporte de carga y pasajeros en distintos puntos del país. En total, se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.

LECTURA RÁPIDA – PRIMERA QUINCENA DEL VERANO DE LA ANSV